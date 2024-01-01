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الرئيس الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وسنهزمه

الأحد 01 ديسمبر 2024 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الأسد: الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وسنهزمه



دمشق/ وكالات/

قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، ان "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة"، في الوقت الذي يشهد فيه شمال بلاده قصفا مكثفا لصد هجوم الفصائل المسلحة.

وتلقى الأسد اتصالا هاتفيا من بادرا غومبا القائم بصلاحيات الرئيس في جمهورية أبخازيا، أكد خلاله وقوف بلاده مع سوريا "في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية منظمة"، معتبرا أن النصر يقف إلى جانب سوريا دولة وشعبا وقيادة، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية.

وأضافت الوكالة السورية ان "الأسد شدد على أن الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيا كان داعموه ورعاته".

ونوه إلى أن "الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات يمثلون فقط الأجهزة التي تشغلهم وتدعمهم".

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