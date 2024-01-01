الاحتلال يفرج عن الزميلة الصحفية رشا حرز الله بعد اعتقال دام 6 أشهر

رام الله / سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن الزميلة الصحفية في وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" رشا حرز الله.

وكانت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر "سالم" قد أصدرت حكما على الزميلة حرز الله (39 عاما) في السابع عشر من الشهر الماضي، بالسجن لـستة أشهر تنتهي اليوم، إضافة لغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، على خلفية ما يسميه الاحتلال بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي.

والزميلة رشا حرز الله اعتقلت في الـ2 من حزيران/ يونيو الماضي، بعد استدعائها للتحقيق في معتقل "حوارة"، وهي شقيقة الشهيد محمد حرز الله.

وأشار نادي الأسير إلى أن عدد المعتقلات في سجن (الدامون)، بعد الإفراج عن الصحفية حرز الله بلغ (89) معتقلة، من بينهن أربع معتقلات من غزة، فيما يبلغ عدد المعتقلات الصحفيات خمس وهن: (رولا حسنين، وبشرى الطويل، أشواق عوض، والطالبتان في جامعة بيرزيت أمل شجاعية، ودعاء القاضي)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كافة المعتقلات من غزة المحتجزات في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، ولا توجد تفاصيل عن أعدادهن في ضوء استمرار جريمة الإخفاء القسري عن أعداد كبيرة من معتقلي غزة.

ومن الجدير ذكره فإن المعقلات يواجهن ظروفا صعبة جدا تصاعدت وتيرتها مؤخرا، جراء سياسة العزل الجماعية التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحقهن منذ بدء حرب الإبادة، إلى جانب عمليات التعذيب والإذلال، وسياسة التجويع والجرائم الطبية الممنهجة، عدا عن سياسات السلب والحرمان المستمرة بحقهن واحتجازهن في ظروف اعتقالية قاسية ومذلّة.