الصحة : 47 شهيدا خلال يوم في غزة

غزة / سما/

أعلنت وزرة الصحة بغزة ان قوات الاحتلال ارتكبت 6 مجازر، أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 108 آخرين خلال 24 ساعة.

واشارت الى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,429، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 105,250 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 422 من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠