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الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة على بلدات وقرى في ريف حماة الشمالي

الأحد 01 ديسمبر 2024 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش العربي السوري يستعيد السيطرة على بلدات وقرى في ريف حماة الشمالي



وكالات / سما/

استعاد الجيش السوري اليوم الأحد، بلدات وقرى في الريف الشمالي لمحافظة حماة، بعد تأمين جميع المداخل والمخارج لتلك المناطق.

وقال موقع "روسيا اليوم" ان البلدات والقرى التي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها هي: بلدتا السمان والجب في ريف حماة الشمالي وقرى: تل الناصرية، تل السمان، زور الجديد، زور المحروقة، زور الحيصة، زور قصيعية، وزور بلحسين.

في حين أظهر مقطع فيديو متداول سيطرة الجيش السوري على بلدة معردس في ريف حماة الشمالي.

ووفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال مصدر عسكري سوري: "قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي، خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وأضاف: "كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

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