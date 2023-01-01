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محافظة القدس: 80 شهيدا و280 مصابا برصاص الاحتلال منذ تشرين الأول 2023

الأحد 01 ديسمبر 2024 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة القدس: 80 شهيدا و280 مصابا برصاص الاحتلال منذ تشرين الأول 2023



القدس المحتلة / سما/

وثقت محافظة القدس، استشهاد 80 مواطنا وإصابة 280 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأفادت المحافظة في إحصاءات صادرة عن وحدة العلاقات العامة والإعلام، اليوم الأحد، بتسجيل 1984 حالة اعتقال من المحافظة، وإصدار سلطات الاحتلال 450 حكما بالسجن الفعلي على معتقلين من المحافظة، و108 قرارات بالحبس المنزلي، بالإضافة إلى إصداره 11 قرارا بالمنع من السفر، و124 قرارا بالإبعاد عن مدينة القدس.

ووثقت المحافظة، اقتحام 63,367 مستعمرا للمسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى 391 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت.

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