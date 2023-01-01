بعد خروقات جيشها المتكررة للتهدئة.. فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بسبب خروقاتها المستمرة للاتفاق، بما في ذلك ارتكابها خلال الـ24 ساعة الأخيرة 52 خرقا.

وذكرت الصحيفة العبرية: “حذرت فرنسا إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان”.

وأضافت: “أوضح الفرنسيون لإسرائيل أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار، لم يمر عبر آلية المراقبة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين لبنانيين”.

وبحسب المصدر نفسه، “قالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية حلقت خلال الساعة الأخيرة مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت”.

وحتى الساعة ( 10:35) ت.غ، لم يصدر تعليق رسمي من فرنسا وإسرائيل على ما ذكرته الصحيفة.

وبرعاية أمريكية فرنسية، بدأ في الرابعة من فجر الأربعاء الماضي بتوقيت بيروت سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” أنهى 14 شهرا من معارك هي الأعنف منذ حرب يوليو/ تموز 2006.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي ستعمل واشنطن وباريس على ضمان تنفيذه، انسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق (الفاصل بين الحدود) خلال 60 يوما، وانتشار الجيش والأمن اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

وسيكون الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح جنوب لبنان، مع تفكيك البنى التحتية والمواقع العسكرية ومصادرة الأسلحة غير المصرح بها، فيما “لا تلغي هذه الالتزامات حق إسرائيل أو لبنان الأصيل في الدفاع عن النفس”.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 3 آلاف و823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/ أيلول الماضي مع تصعيد العدوان، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية حتى مساء الثلاثاء.

في المقابل، قُتل 124 إسرائيليا بينهم 79 جنديا، وتعرض أكثر من 9 آلاف مبنى و7 آلاف سيارة لتدمير كامل في شمال إسرائيل بفعل نيران “حزب الله” منذ سبتمبر الماضي، وفق القناة “12” وصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريتين.

فيما دوت صفارات الإنذار، حسب إذاعة الجيش، 22 ألفا و715 مرة في إسرائيل جراء هجمات “حزب الله”، منها 16 ألفا و198 إنذارا بسبب القصف الصاروخي، و6 آلاف و517 إنذارا نتيجة الطائرات المسيرة.