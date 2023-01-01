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صحيفة عبرية : خطة اسرائيلية لبناء مدن "للحريديم والدروز" في الضفة الغربية

الأحد 01 ديسمبر 2024 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : خطة اسرائيلية لبناء مدن "للحريديم والدروز" في الضفة الغربية



القدس المحتلة / سما/

كشف تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" عن خطة دولة الاحتلال حول التخطيط لإقامة 4 مستوطنات جديدة بالضفة الغربية، خلال ولاية ترامب الثانية.

ووفق التقرير فإن الخطة تهدف إلى إقامة مستوطنة "درزية" وأخرى "للحريديم"، وتحويل مستوطنات استراتيجية إلى مدن استيطانية، وتوسيع سيطرة المجالس الإقليمية لتشمل المناطق المفتوحة الواقعة بين المستوطنات، وإقامة بنى تحتية متطورة في مجالي المواصلات والطاقة، وإقامة سلطات بلدية عربية تحل محل السلطة الفلسطينية.

ووفقاً للصحيفة، يهدف المشروع إلى "تحقيق أقصى مساحة بأقل عدد من السكان الفلسطينيين".

كما تسعى الخطة إلى تطوير بنية تحتية ضخمة تشمل محطات طاقة وطرقاً سريعة وسككاً حديدية، لجعل المستوطنات "جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل".

وتشمل المقترحات إنشاء مدن جديدة في الضفة الغربية وتحويل مستوطنات مثل كريات أربع وإفرات إلى مدن، بدعم حكومي مباشر وميزانيات ضخمة.

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