الأونروا تقرر وقف تسلم المساعدات عبر معبر كرم ابو سالم وتحمل اسرائيل مسوولية حماية الشاحنات التي تتم سرقتها

غزة/سما/

قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني ان منظمته قررت ايقاف تسلم المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال لازاريني على منصة اكس " لم يكن الطريق للخروج من هذا المعبر آمنًا منذ أشهر وفي 16 نوفمبر، سرقت عصابات مسلحة قافلة كبيرة من شاحنات المساعدات.

واضاف لازاريني، حاولنا إدخال عدد قليل من شاحنات الأغذية على نفس الطريق. وقد تم الاستيلاء عليها جميعًا.

موضحا " ياتي هذا القرار الصعب في وقت يتفاقم فيه الجوع بسرعة ولا ينبغي أبدًا أن يكون تسليم المساعدات الإنسانية أمرًا خطيرًا أو يتحول إلى محنة.

وتابع " في غزة، أصبحت العملية الإنسانية مستحيلة بشكل غير ضروري بسبب:

- الحصار المستمر، والعقبات من قبل السلطات الإسرائيلية والقرارت السياسية لتقييد كميات المساعدات،

- والافتقار إلى الأمان على طرق المساعدات واستهداف الشرطة المحلية.

وقال كل ما سبق أدى إلى انهيار القانون والنظام. موضحا ان مسؤولية حماية عمال الإغاثة والإمدادات على عاتق دولة إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة.

واكد " يتعين على اسرائيل ضمان تدفق المساعدات إلى غزة بأمان والامتناع عن شن الهجمات على العاملين في المجال الإنساني.

ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أيضًا أن يضمن توصيل المساعدات بشكل آمن ودون انقطاع إلى المحتاجين.