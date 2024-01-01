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عراقجي: الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع أمريكا وإسرائيل

الأحد 01 ديسمبر 2024 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي: الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع أمريكا وإسرائيل



طهران/ وكالات/

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن "الإرهاب التكفيري في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وقال عراقجي خلال مراسم إحياء يوم البحرية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إن "على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل من أجل شرف وطنها، وسنشهد هزيمة هذه الجماعات قريبا".

وأضاف: "لقد ثبت أن أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية تسير في نفس الاتجاه وهذه حقيقة تاريخية".

ومن المقرر أن يجري عراقجي اليوم الأحد جولة إقليمية تشمل سوريا وتركيا وعددا من دول المنطقة لمناقشة الأحداث الأخيرة في حلب. 

وكانت مجموعات مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، شنت الأربعاء الماضي هجوما واسع النطاق في حلب شمال سوريا، وفرضت سيطرتها على عدد من أحياء المدينة الرئيسية.

في المقابل تصدت قوات الجيش السوري للهجوم، وأكدت أن عملياتها ضد الجماعات المسلحة قائمة بكل نجاح وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

وفي وقت سابق نشرت الإعلام السوري مشاهد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى النقاط المتقدمة في ريف حماة.

تجدر الإشارة، إلى أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

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