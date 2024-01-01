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إعلامي مصري عن أحداث سوريا: انقلبت على قفايا من التصريح الأمريكي

الأحد 01 ديسمبر 2024 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامي مصري عن أحداث سوريا: انقلبت على قفايا من التصريح الأمريكي



القاهرة/ سما/

قال الإعلامي المصري عمرو أديب، إن المواطن السوري هو الذي سيدفع ثمن الاضطرابات التي تشهدها بلاده في الوقت الحالي، معتبرا أن "المنطقة العربية موبوءة وعليها لعنة غريبة".

وأضاف أديب في برنامجه الحكاية عبر فضائية mbc مصر، أن "المنطقة تشهد العديد من الصراعات وأن الأوضاع في سوريا تتطور بسرعة ومعقدة للغاية مع تداخل أطراف عديدة"، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يظهر أن بعض الأعداء "متفقون" وكأن هناك "مهندسا وراء هذا الأمر".

وعلق على تزايد الصراعات في المنطقة العربية، قائلا: "لو مفيش عدو بيقتلنا فإحنا بنقتل بعض"، معبرا عن استغرابه من الموقف الأمريكي بعدما صرح مسؤولون أمريكيون بأنهم متفاجئون مما حدث.

وأعرب عن اندهاشه قائلا: "انقلبت على قفايا من الضحك بسبب التصريح الأمريكي، قالوا إن الموضوع كان مفاجئا، هل الأقمار الصناعية الأمريكية أو الفرنسية أو البريطانية لم تكتشف الـ80 ألف محتشدين قبل الهجوم؟"، مشيرا إلى وجود قوات أمريكية على الأرض.

ولفت إلى أن العناصر المسلحة تتحرك بشكل منظم وتحصل على أموال وأسلحة، متسائلا عن كيفية وصول الدعم إليها.

وتابع: "لا تتساهل مع عقرب، فالتساهل معها نهايته أن تلدغك، وإذا كان هناك درس الآن فهو درس ماذا تعني الدولة وأهمية بسط سيادتك على أرضك كلها".

وكانت جماعات مسلحة وعلى رأسها "جبهة تحرير الشام" شنت هجوما كبيرا على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب يوم الأربعاء الماضي.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا في بيان السبت، أن التصدي للهجوم الإرهابي قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق وتحريرها من الإرهاب.

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