‎الجالية الفلسطينية في برلين-براندنبورغ تنتخب مجلسا استشاريا لها

برلين/ وكالات/

عقدت الجالية الفلسطينية في برلين-براندنبورغ، اجتماعا موسعا لأعضائها بهدف انتخاب المجلس الاستشاري للجالية، ومناقشة تطورات القضية الفلسطينية وأوضاع الجالية الفلسطينية وسبل استنهاض طاقاتها وتفعيل دورها، بالتزامن مع يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

‎وتم خلال الاجتماع الذي شهد مشاركة واسعة من أبناء الجالية وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوطنية في برلين، انتخاب عضو المجلس الوطني الفلسطيني الدكتور عوض حجازي رئيسا للمجلس الاستشاري، وعضويه كلا من القاضية هالة حمزة والمهندس أيمن أبو صلاح.

‎ وأشاد رئيس الجالية الفلسطينية في برلين براندينبورغ ثائر حجو في كلمته خلال اللقاء، بالحضور الواسع والدعم الكبير الذي يعكس الالتزام الوطني بدعم الجالية وتعزيز دورها في الحفاظ على الهوية الوطنية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

‎كما استذكر قرار الأمم المتحدة بشأن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن هذا القرار يمثل اعترافا دوليا بالظلم التاريخي الواقع بحق الشعب الفلسطيني المستمرة منذ نكبة عام 1948.

‎ودعا حجو إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية العمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية في جميع الساحات.

‎كما ناقش أعضاء المجلس الاستشاري خطط العمل المستقبلية وآليات تطوير دور الجالية الفلسطينية في برلين-براندنبورغ، بما يعزّز مكانتها ويخدم قضايا الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل.