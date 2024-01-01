رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأحد، خبر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 44382 شهيدا، و105142 مصابا، منذ بدء حرب الإبادة على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قرارات بترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية من الفئة العليا

- وفاة عامل من العبيدية أثناء ملاحقة الاحتلال له

- الرويضي يسلم رسالة من رئيس الوزراء إلى نظيره العراقي

- "الأغذية العالمي": أسعار المواد الغذائية بغزة ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000 %

- أبو ردينة: نحذر من إقامة مناطق عازلة في غزة ومحاولات التهجير في ظل صمت أميركي

- وزير جيش الاحتلال الأسبق: ننفذ تطهيرا عرقيا شمال قطاع غزة

- "اتحاد أكسفورد" يصوت: إسرائيل دولة فصل عنصري ترتكب إبادة جماعية

- إصابات في عصيرة القبلية وبيتا وعنبتا والمستوطنون يصعدون إرهابهم

- طلاب الجامعات في ظل الحرب.. استنكاف وتأجيل وعجز عن تحمل تكاليف التعليم

"الأيام":

- عشرات الشهداء في مجازر جديدة، قصف بناية تؤوي نحو 100 شخص

- 3 شهداء من العاملين مع "المطبخ المركزي العالمي" وشهيدان هبا لنجدتهم

- إصابة فتى برصاص الاحتلال في عنبتا واقتحام كفل حارس وحرق مركبة

- بن غفير يوعز للشرطة بمصادرة سماعات الأذان من المساجد في بلدات الـ48

- يعالون يعترف: ما يحدث في شمال غزة تطهير عرقي

- المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم

- لبنان: خرق إسرائيلي متواصل لوقف إطلاق النار.. شهيدان وجريحان في غارة على مناطق بالجنوب

"القدس":

- 100 شهيد بينهم 3 عاملين بالمطبخ الأمريكي وصاحب تكية الشمال وصحفي.. استخدام أسلحة تبخر الأجساد

- الرئيس يصدر قرارات بترقية عدد من موظفي الخدمة المدنية من الفئة العليا

- ليندسي غراهام: ترمب يسعى لوقف النار في غزة قبل تنصيبه

- مخططات هندسية إسرائيلية لإعادة الاستيطان في غزة

- إصابة 3 أطفال في عصيرة وعنبتا

- 21 خرقا إسرائيليا جديدا لوقف النار في لبنان

- محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح ووقف النار في غزة