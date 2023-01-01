7 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

غزة / سما/

استشهد 7 مواطنين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، صباح اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الحربية وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد طفلين من عائلة القاضي، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط بئر 19 جنوب غرب مواصي خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن أربعة مواطنين استشهدوا في قصف الاحتلال مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، حيث يحاول المواطنون الذين أجبروا على ترك منازلهم بعد توغل آليات الاحتلال في المدينة إلى الوصول إلى أنقاضها، لعلهم يستطيعون جلب ما تبقى من طعام، أو ملابس شتوية، فبعضهم ينجح في العودة إلى الخيام على أطراف المدينة، والبعض الآخر تقتلهم آلة الحرب والدمار.

وأشارت إلى استشهاد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا في أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,382 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,142 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.