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طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأحد 01 ديسمبر 2024 09:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويصبح الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية، واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

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