شهداء في قصف الاحتلال مركبة في قرية صير جنوب شرق جنين

جنين/ سما/

قصفت الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، مركبة فلسطينية في قرية صير جنوب جنين.

وأفادت مراسلة "وفا" بأن طائرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت مركبة في قرية صير وسط أنباء عن وجود عدد من الشبان داخلها، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من مكان القصف.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدة آليات عسكرية من حاجز "دوتان" العسكري مكان القصف، وفرضت حصارا عليه.

وقال مدير جمعية الهلال الأحمر في جنين محمود السعدي إن طواقمه تلقت بلاغا بقصف مركبة في قرية صير، لكن قوات الاحتلال المتواجدة في المنطقة منعت مركبات الإسعاف من الاقتراب من المركبة المقصوفة.