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في خرق جديد لوقف اطلاق النار..شهيدان وجريحان في غارة على جنوب لبنان

الأحد 01 ديسمبر 2024 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في خرق جديد لوقف اطلاق النار..شهيدان وجريحان في غارة على جنوب لبنان



وكالات / سما/

استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة إسرائيلية على بلدة رب الثلاثين في النبطية جنوبي لبنان، وذلك مع تواصل خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين وأسفرت عن وقوع شهيدين وجريحين، مشيرةً إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية.

وحذّر الجيش اللبناني والجمعيات الأهلية من مخاطر القنابل العنقودية والصواريخ والقذائف غير المنفجرة المنتشرة في المناطق المستهدفة.

وعلى صعيد عودة النازحين، سجل اليوم الثالث لوقف إطلاق النار ارتفاعًا في نسبة العائدين، حيث وصلت إلى أكثر من 80% في بعض المناطق، لكن القرى الحدودية لم تشهد سوى عودة محدودة لم تتجاوز 10%. هذا التفاوت يعزى إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، تدمير المنازل والبنى التحتية، وانتشار مخلفات الحرب وغياب الخدمات الأساسية.

وفي مناطق مثل قضاء صور وبعض قرى بنت جبيل، بدأت الحياة تعود تدريجيًا رغم المآسي المتمثلة بالفقدان وتدمير الممتلكات. وتشهد هذه القرى حاليًا ورش عمل لإزالة الركام وفتح الطرق وتأمين الحاجات الأساسية كالمياه والكهرباء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وصلت إلى 3961 شهيدًا و16,520 جريحًا.

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