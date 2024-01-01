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تحذير للاسرائيليين من السفر الى جنوب شرق آسيا ..

الأحد 01 ديسمبر 2024 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير للاسرائيليين من السفر الى جنوب شرق آسيا ..



القدس المحتلة / سما/

في ضوء ما وصف بـــ "التهديد المتزايد"، أصدر "مجلس الأمن القومي" الإسرائيلي إلى الإسرائيليين المقيمين في دول جنوب شرق آسيا الالتزام بمجموعة من التوصيات، من بينها "تجنب الذهاب إلى أماكن مرتبطة بإسرائيل واليهود"، و"الحفاظ على مزيد من اليقظة في الأماكن العامة، بما في ذلك المطاعم والفنادق والحانات وما إلى ذلك"، فضلاً عن "تجنب إظهار الرموز الإسرائيلية".

كما دعا "مجلس الأمن القومي" الإسرائيليين إلى "الامتناع عن إبداء أي تفاصيل تشهد على الخدمة في قوات الأمن، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الخطاب مع الغرباء"، في حين "يواصل مسؤولو الأمن الإسرائيليون العمل مع جميع الشركاء المعنيين من أجل إزالة التهديد".

وطلب المجلس من المستوطنين الموجودين خارج "إسرائيل" "تجنب نشر تفاصيل السفر على الشبكات الاجتماعية ونشر الصور وتفاصيل الزيارة قبل الرحلة وفي الوقت الفعلي، بما في ذلك في المجموعات المختلفة التي تركز على السياحة في الخارج".

ويأتي هذا التحذير في أعقاب تزايد مشاعر الكراهية للإسرائيليين نتيجة العدوان على غزة ولبنان ودول المنطقة، وفي أعقاب مقتل الحاخام تسفي كوغان في الإمارات في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وسبق ذلك جملة من التحذيرات المماثلة بتجنب السفر غير الضروري إلى عدة دول.

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