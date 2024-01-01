إصابة 4 إسرائيليين خلال تدافعهم للملاجئ عقب إطلاق صاروخ من اليمن الى غوش دان

القدس المحتلة / سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أربعة إسرائيليين أصيبوا، صباح الأحد، بجراح طفيفة، خلال تدافعهم نحو الملاجئ بعد دوي صافرات الانذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إنه جرى تفعيل صافرات الانذار ،في عدة مناطق وسط البلاد، في أعقاب إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

ودوت صافرات الانذار في مناطق واسعة بتل أبيب والجنوب، فيما سمع دوي انفجارات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية خلال اعتراض الصاروخ.

وادعى جيش الاحتلال أنه تم اعتراض صاروخ قادم من اليمن قبل دخوله المجال الجوي.