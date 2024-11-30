"قسد": تقدم المسلحين السريع في سوريا "غير منطقي" ويؤشر لـ"صفقة سياسية

وكالات - سما-

ألمحت مصادر من قوات سوريا الديمقراطية ()، لوجود صفقة سياسية متعددة الأطراف قيد الإعداد، معتبرة أن التقدم السريع الذي تحققه الفصائل المسلحة في مناطق واسعة "غير منطقي".

وأوضحت المصادر أن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال في مواقعها بحالة تأهب، ولم تشارك في المعارك الدائرة حتى الآن، لكنها حذرت من أنها ستدافع عن مواقعها في حال تقدمت الفصائل نحوها.

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كما أشارت إلى أن خطة عسكرية ضد حواجز الجيش السوري قد تبدأ قريبًا في ، مؤكدة أن الانسحاب الروسي من بعض المناطق ساهم في زيادة "الفوضى"، وفق تعبيرها.

ودعت المصادر موسكو إلى التصدي لتحركات الفصائل المسلحة للحيلولة دون تفاقم الوضع الأمني.

يُذكر أن "قسد" تُعتبر تحالفًا عسكريًا متنوع الأعراق والأديان، يضم ميليشيات كردية وعربية وآشورية، وتلعب دورًا بارزًا في مناطق الشمال السوري.

جاء ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آلاف السيارات المدنية في حلب وهي تغادر عبر طريق خناصر أثريا الرئيس إلى خارج المدينة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن شهود عيان، فإن السيارات تتجه في الغالب صوب اللاذقية والسلمية، مع إغلاق الطريق السريع الرئيس بين دمشق وحلب.