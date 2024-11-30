بعد استشهاد ممدوح قنيطة.. ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين فى غزة

غزة/سما/

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (191 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي ممدوح إبراهيم قنيطة ويعمل محرراً صحفياً في قناة الأقصى الفضائية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال “الإسرائيلي” للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

واستشهد الصحفي قنيطة بعد إطلاق طائرة كواد كابتر إسرائيلية النار تجاهه خلال وجوده في ساحة مستشفى المعمداني في مدينة غزة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.