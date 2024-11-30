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الاحتلال يقتل شخصين ويصيب 6 بغارات جنوب لبنان

السبت 30 نوفمبر 2024 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتل شخصين ويصيب 6 بغارات جنوب لبنان



بيروت/سما/

 قتل الاحتلال الإسرائيلي شخصين وأصاب 6 آخرين، السبت، جراء غارات جوية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، في استمرار لانتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيرة إسرائيلية شنت قصفا على بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون في محافظة النبطية، ما أسفر عن “ارتقاء شهيد وجريحين”، قبل أن تحدث حصيلة الضحايا لاحقا إلى “شهيدين وجريحين”.

وأضافت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية قصفت كذلك سيارة في بلدة مجدل زون بقضاء صور التابع لمحافظة الجنوب، ما أسفر وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل.

كما أفادت الوكالة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مرتين على منطقة تبنة في بلدة البيسارية بقضاء صيدا التابع لمحافظة الجنوب، ما أسفر وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة عن إصابة شخص.

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