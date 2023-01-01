شهداء ومصابون في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا

غزة/سما/

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، ماء اليوم السبت، في قصف الاحتلال تجمعا لمواطنين في جباليا.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل وإصابة عدد آخر، بعد قصف طيران الاحتلال تجمعا للمواطنين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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