أكثر من 125 ألفا يتظاهرون في لندن بـ"اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين"

لندن/سما/

خرج أكثر من 125 ألف شخص في بريطانيا بتظاهرة داعمة لفلسطين، السبت، للمطالبة بوقف الإبادة في قطاع غزة، بدعوة من المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، بالشراكة مع حركة التضامن مع فلسطين، وتحالف أوقفوا الحرب، وتحالف أوقفوا التسليح النووي، ومنظمة أصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.



وانطلقت المظاهرة من "بارك لين" في لندن، باتجاه "وايتهول" حيث التجمع الخطابي الرئيسي.



وقال المشاركون إن الفعالية تأتي انتصارًا لغزة ورفضًا للعدوان على لبنان، وللمطالبة بمحاسبة مجرمي الإبادة وداعميهم.















وجاءت المظاهرة بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع الإعلان عن مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت.





من جانبه، أعرب المنتدى عن استنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، التي حاولت التقليل من فظاعة الإبادة الجماعية في غزة.



وأدان تصريحات لامي الأخيرة في البرلمان، التي ادّعى فيها عدم وجود صحفيين في غزة، رغم الحقائق المؤلمة التي تؤكد استشهاد ما يقرب من 200 صحفي أثناء قيامهم بواجبهم مع مؤسسات إعلامية عالمية.



واعتبر التصريحات الصادرة عن الحكومة، تماهيا واضحا مع جرائم الاحتلال وتعكس خذلانًا مزدوجًا من القيادتين البريطانية والأمريكية، بحسب المنتدى.



