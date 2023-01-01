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شهادة طبيبة أمام مجلس الأمن: ما يجري في غزة تمهيد لنهاية الإنسانية (شاهد)

السبت 30 نوفمبر 2024 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهادة طبيبة أمام مجلس الأمن: ما يجري في غزة تمهيد لنهاية الإنسانية (شاهد)



غزة/سما/

أدلت الطبيبة العائدة من غزة، تانيا الحاج حسن، بشهادتها أمام مجلس الأمن الدولي حول جرائم الإبادة الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت الحاج حسن في كلمتها، وهي تذرف الدموع، إن التاريخ سيسجل أن الفلسطينيين عاشوا إبادة جماعية، قوبلت بمحاولات تبريرها بدلا من فرض العقوبات عليها، مشيرة إلى أن ما يجري في غزة تمهيد لنهاية الإنسانية في العالم، وفضح للعجز على مستوى الأفراد والدول.
 

وأضافت أن النظام الدولي لا يعترف بأهمية حياة الفلسطينيين، فلقد قضينا الـ14 شهرا الماضية نشهد على الإبادة الجماعية التي قوبلت بصمت ولامبالاة، ومحاولات تبرير.

والدكتورة تانيا الحاج حسن، طبيبة أمريكية من منظمة "أطباء بلا حدود"، خدمت في قطاع غزة وعملت في مستشفيات غزة خلال الأربعة أشهر الماضية.
 


وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44 ألفا و363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105 آلاف و70 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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