استطلاع: غالبية الإسرائيليين تؤيد صفقة تبادل أسرى مقابل وقف الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية الإسرائيليين تؤيد صفقة تبادل أسرى مقابل وقف الحرب على غزة.

وبحسب استطلاع أجرته "القناة 12" العبرية، فإن 71 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل أسرى مقابل وقف الحرب على قطاع غزة، بحسب موقع "عرب48".

ومقابل ذلك، فقد قال 15 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يعارضون ذلك، و14 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.

وتطرق الاستطلاع إلى إقامة مستوطنات في غزة، وقد عبر 51 بالمئة عن معارضتهم لذلك مقابل 33% أيدوا ذلك و16بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.

وفي ما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان، اعتبر 48 بالمئة أن "إسرائيل" حققت انتصارا كاملا أو جزئيا بالحرب في الشمال، بينما قال 31 بالمئة إن أيا من الطرفين لم ينتصر و16 بالمئة قالوا إن القتال انتهى بفشل "إسرائيل"، و5 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.

وحول الأنسب لرئاسة الحكومة، فقد حصل نفتالي بينيت على ثقة 39 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع مقابل 33 بالمئة لبنيامين نتنياهو.

وبين نتنياهو ويائير لابيد حصل الأول على 36 بالمئة مقابل 28 بالمئة للأخير، أما بين نتنياهو وبيني غانتس فقد حصل الأول على 35 بالمئة مقابل 30 بالمئة للأخير، وبين نتنياهو وغادي آيزنكوت حصل الأول على 35 بالمئة مقابل 33 بالمئة للأخير.



ووفق استطلاع لصحيفة "معاريف"، الجمعة، فإن 85 بالمئة من ناخبي أحزاب المعارضة يوافقون على أنه يجب السعي إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة في موازاة صفقة تبادل أسرى، بينما اعتبر 65 بالمئة من ناخبي أحزاب الائتلاف أنه ينبغي مواصلة "الضغط العسكري" في القطاع.

والخميس قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن "الظروف تغيّرت كثيرا نحو الأفضل، ليس فقط بسبب انفصال الجبهات، بل بسبب اجتماع الأمور مع القضاء على السنوار أيضا".

في المقابل، أظهر استطلاع "معاريف" أن ربع الإسرائيليين يعتقدون أن اتفاق وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" ولبنان سيصمد.

وقال 57 بالمئة إن وقف إطلاق النار في لبنان لن يصمد، فيما رأى 25 بالمئة فقط أنه سيصمد.