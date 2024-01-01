  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ماكرون منح نتنياهو "مكافأة كبيرة" ثمن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

السبت 30 نوفمبر 2024 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون منح نتنياهو "مكافأة كبيرة" ثمن موافقته على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان



باريس/سما/

ذكرت صحيفة "لو بوان" الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون وافق على عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية أن "الموافقة جاءت مقابل دور بنيامين نتنياهو في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".


وأضافت: "بعد وقت قصير من إصدار مذكرة الاعتقال، اتصل الرئيس الفرنسي هاتفيا بنتنياهو وقال إن باريس ملزمة باحترام المحكمة الجنائية الدولية والتعاون معها بشكل كامل في الوقت نفسه، أحكام المحكمة الجنائية الدولية تنص على الحصانة من أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة".

وأكدت الصحيفة أنه "خلال هذه المحادثة الهاتفية تم حل الخلافات الأخيرة بين فرنسا وإسرائيل، ومنح نتنياهو الحصانة كان الثمن الذي دفعته فرنسا للعب دورها في اتفاق لبنان".

وفي بيان بشأن مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "باريس ستفي بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن أن يطلب منها بموجب هذا التعاون أن تتصرف بطريقة غير متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".

وجاء بيان وزارة الخارجية الفرنسية بشأن مذكرة الاعتقال في اليوم الذي دخل فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيز التنفيذ.

يذكر أن "المحكمة الجنائية الدولية" أصدرت في 21 نوفمبر، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

ترمب للزعماء العرب: لديّ “خطة واقعية” لحلّ الصّراع بعيدًا عن “حل الدولتين”

جندي إسرائيلي يكشف المستور: دمرنا قطاع غزة بسلاح أمريكي ..

الناشطة السويسرية الفلسطينية " رشا أبو ريا" تقود حملة للافراج عن تمويل الاونروا..

"رويترز": السعودية تخلت عن التوصل إلى معاهدة دفاعية مع أميركا مقابل التطبيع مع اسرائيل

الامين العام لحزب الله يعلن انتصار حزب الله على اسرائيل ويؤكد استمرار دعمه لفلسطين..

سيناتور أميركي : ترامب يريد رؤية صفقة ووقف لإطلاق النار بغزة قبل توليه منصبه

"بن غفير" يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويطالب بإنهاء وجود السلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

في 3 مراحل: هل يمكن استنساخ اتفاق لبنان في غزة… بشروط وآليات جديدة؟

674ac69c4c59b766b74b602c

الرئيس الفنزويلي: سيأتي يوم نرى أنفسنا في شوارع القدس منتصرين

674a19b04c59b769454d6da2

مهندس "خطة الجنرالات" يكشف أخطاء "إسرائيل" في لبنان وغزة ويقترح أسلوبا بديلا

674b01a74c59b75b204f9e08

قيادي في "حماس": منفتحون على الحوار والتفاوض لوقف الحرب على غزة

1-173-730x438

نتنياهو “يفقد مزيدا من الأوراق” بعد وقف إطلاق النار في لبنان ويسعى لـ”جر ترامب لضرب إيران”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية