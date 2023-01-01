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"الأونروا": غزة تعرضت لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية

السبت 30 نوفمبر 2024 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأونروا": غزة تعرضت لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية



غزة/سما/

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن قطاع غزة تعرض خلال العام الماضي لأشد قصف يستهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوكالة أمس الجمعة، بمناسبة "اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني" الذي يحل كل عام في الـ29 من نوفمبر.

وقالت "الأونروا" إن "محنة اللاجئين الفلسطينيين تظل أطول أزمة لاجئين لم تحل في العالم".

وأضافت: "بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري في القطاع".

وأوضحت الوكالة الأممية أن "قطاع غزة يشهد منذ أكتوبر 2023 أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية".

وفي 29 نوفمبر من كل عام، تشهد عدد من دول العالم تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المنتهكة من قبل إسرائيل، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 حربها على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء.

#الاونروا #غزة

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