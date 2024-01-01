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الرئيس الفنزويلي: سيأتي يوم نرى أنفسنا في شوارع القدس منتصرين

السبت 30 نوفمبر 2024 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الفنزويلي: سيأتي يوم نرى أنفسنا في شوارع القدس منتصرين



كاراكاس/سما/

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين، إن القضية الفلسطينية تعتبر واحدة من أكثر القضايا الإنسانية الحقيقية والصائبة حول العالم.


وأكد مادورو، في كلمته خلال المؤتمر الذي عقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، أن بلاده ستواصل دعمها للقضية الفلسطينية بأقوى السبل.

وأضاف: "إذا نظرتم إلى أسباب النضالات منذ القرن الماضي من أجل خلق عالم عادل، فإن القضية الفلسطينية أكثر قضية محقة للإنسانية"، مشددا على أنهم يدعمون بكل تصميم حق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته المستقبلية.

ودعا مادورو إلى بذل مزيد من الجهود من أجل فلسطين، محذرا الشعوب الإسلامية والعالم العربي من دبلوماسية الخداع، لأنه بعد ذلك تأتي الصواريخ.

وأكد "أن فنزويلا كلها هي فلسطين، قائلا: "سيأتي اليوم الذي سنرى أنفسنا في شوارع القدس منتصرين".

وفي أكتوبر الماضي، قال مادورو إن بلاده ستقف دائما إلى جانب فلسطين، ولن تتركها وحيدة في قضيتها العادلة، مشددا على ضرورة "تحرير فلسطين".

وحث المجتمع الدولي على الدعوة إلى وقف إبادة الشعب الفلسطيني، وأوصى بعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام ولإقامة دولة فلسطينية.

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