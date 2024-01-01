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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان

السبت 30 نوفمبر 2024 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه هاجم بنى تحتية قرب معابر حدودية بين سوريا ولبنان يستخدمها حزب الله لنقل الأسلحة.


وقال في بيان: "في وقت سابق من اليوم، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربة استخباراتية على مواقع البنية التحتية العسكرية المجاورة للمعابر الحدودية بين سوريا ولبنان والتي استخدمها حزب الله بنشاط لتهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان".

وأضاف: "تم تنفيذ الضربة بعد تحديد تهريب حزب الله للأسلحة من سوريا إلى لبنان بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبالتالي يشكل تهديدا لدولة إسرائيل في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".

وتابع البيان أن "حزب الله المدعوم من النظام السوري يستخدم مواقع البنية التحتية المدنية للقيام بأنشطة إرهابية وتهريب الأسلحة المستخدمة ضد سكان إسرائيل".

وختم: "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد لدولة إسرائيل ينتهك تفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار".

وكانت قناة "الجديد" اللبنانية، قالت إن "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت المعابر الحدودية شمال منطقة الهرمل، شرق لبنان من الجهة السورية، تحديدا معبر جوسية والجوبانيه والحوز بريف حمص الجنوبي"، وقد نقل موقع "واينت" العبري الخبر.


وعلى وقع الحرب في لبنان، كثفت إسرائيل في الأسابيع الماضية وتيرة استهدافها لمناطق حدودية تضم معابر بين لبنان وسوريا، واستهدفت قبيل ساعات من دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ يوم الأربعاء، المعابر البرية الشمالية ما بين لبنان وسوريا، منها معابر غير رسمية في منطقة وادي خالد بالإضافة إلى الدبوسية وجوسيه في ريف حمص و3 جسور على النهر الكبير الفاصل بين البلدين، كما استهدفت للمرة الأولى معبر العريضة في ريف طرطوس، ما أدى إلى إقفال تلك المعابر بشكل تام وخروجها عن الخدمة نهائيا.

ومنذ 26 أيلول، كثفت إسرائيل بشكل ملحوظ ضرباتها على سوريا حيث تم إحصاء 88 هجوما على الأقل وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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