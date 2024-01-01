جيش الاحتلال: يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى قرى في الجنوب

القدس المحتلة/سما/

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت إنه يُحظر على سكان لبنان الانتقال إلى عدة قرى في الجنوب، وطالبهم بعدم العودة إلى نحو 62 قرية في المنطقة.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على منصة إكس مخاطبا سكان لبنان إن كل من يخالف هذا الإنذار “يعرض نفسه للخطر”.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتبادل فيه إسرائيل وجماعة “حزب الله” اللبنانية اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء الصراع الذي اندلع بالتوازي مع الحرب في غزة.

ومن المقرر أن تستمر الهدنة 60 يوما على أمل التوصل إلى وقف دائم للأعمال القتالية.

(رويترز)