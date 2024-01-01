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قيادي في "حماس": منفتحون على الحوار والتفاوض لوقف الحرب على غزة

السبت 30 نوفمبر 2024 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في "حماس": منفتحون على الحوار والتفاوض لوقف الحرب على غزة



غزة/سما/

أكد القيادي في حركة  "حماس" سهيل الهندي اليوم السبت في إفادة صحفية أن الحركة منفتحة على الحوار والتفاوض مع جميع الجهات لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


وقال الهندي: " نتواصل مع المصريين وأشقاء في دول عربية على أساس الثوابت التي حددتها الحركة بهذا الصدد، لن نتنازل عن شروط انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإعادة الإعمار وعودة النازحين إلى منازلهم".

ويتوجه وفد من حركة "حماس" اليوم السبت إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أعلنه القيادي في الحركة باسم أبو نعيم أمس الجمعة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن القيادي في "حماس" باسم نعيم، قوله: "سيتوجه وفد من حماس إلى القاهرة السبت لعقد لقاءات عدة مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة".

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد أقل من 48 ساعة على دخول وقف لإطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ بين إسرائيل و"حزب الله".

مبادرة بايدن

وأطلق الرئيس جو بايدن تحركا جديدا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن بعد اتفاق إسرائيل وحزب الله على هدنة في لبنان، وفق ما أفاد مستشاره للأمن القومي جيك ساليفان.

وقال مستشار بايدن للأمن القومي إن "الرئيس ينوي البدء بهذا العمل اليوم عبر تواصل مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر وفرقاء آخرين في المنطقة".

واعتبر بايدن إن الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر وإسرائيل ستسعى مجددا لوقف إطلاق النار في غزة.

#حماس #غزة

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