  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نادي الاسير:تحذيرات من تصاعد وفيات الاسرى داخل سجون الاحتلال

السبت 30 نوفمبر 2024 02:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الاسير:تحذيرات من تصاعد وفيات الاسرى داخل سجون الاحتلال



رام الله / سما/

حذر نادي الأسير من تصاعد أعداد الوفيات في صفوف الاسرى بالسجون الإسرائيلية، إثر استمرار الجرائم الممنهجة بحقهم.

جاء ذلك وفق بيان النادي، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.

واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مناسبة تنظمها الأمم المتحدة منذ 29 نوفمبر 1977، للتذكير بما نص عليه القرار 181 الصادر عن جمعيتها العمومية في ذلك اليوم من عام 1947، والقاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.

وقال النادي إن "الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل يواجهون جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، والاعتداءات الممنهجة بمستوياتها المختلفة، ومنها الاعتداءات الجنسية، وعمليات التنكيل والسلب والحرمان".

وأشار إلى أن تلك الممارسات أدت إلى استشهاد 45 أسيرا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، وهم فقط من تم الإعلان عنهم وعرفت هوياتهم.

وحذر نادي الأسير من أن المعطيات كافة التي تتعلق بواقع الأسرى اليوم، تؤكد أن أعداد الشهداء بين صفوف الأسرى ستتصاعد إن استمر مستوى الجرائم الممنهجة الراهنة بحقهم.

الأكثر قراءة اليوم

ترمب للزعماء العرب: لديّ “خطة واقعية” لحلّ الصّراع بعيدًا عن “حل الدولتين”

جندي إسرائيلي يكشف المستور: دمرنا قطاع غزة بسلاح أمريكي ..

الناشطة السويسرية الفلسطينية " رشا أبو ريا" تقود حملة للافراج عن تمويل الاونروا..

"رويترز": السعودية تخلت عن التوصل إلى معاهدة دفاعية مع أميركا مقابل التطبيع مع اسرائيل

الامين العام لحزب الله يعلن انتصار حزب الله على اسرائيل ويؤكد استمرار دعمه لفلسطين..

"بن غفير" يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويطالب بإنهاء وجود السلطة الفلسطينية

سيناتور أميركي : ترامب يريد رؤية صفقة ووقف لإطلاق النار بغزة قبل توليه منصبه

الأخبار الرئيسية

وزير جيش الاحتلال السابق "يعلون": إسرائيل تقوم بعمليات تطهير عرقي شمال غزة

سيناتور أميركي : ترامب يريد رؤية صفقة ووقف لإطلاق النار بغزة قبل توليه منصبه

وفدان من حركتي فتح وحماس في القاهرة لبحث آلية عمل اللجنة الادارية لغزة..

القناة 12: ”حزب الله” سيعود والجيش لن يبقى 60 يوماً في الجنوب وعودة المستوطنين في شهر فبراير

"رويترز": السعودية تخلت عن التوصل إلى معاهدة دفاعية مع أميركا مقابل التطبيع مع اسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية