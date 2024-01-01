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"سلامي"يتهم إسرائيل بإثارة الفوضى في سوريا بعد “الهزائم الاستراتيجية” في غزة ولبنان

السبت 30 نوفمبر 2024 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سلامي"يتهم إسرائيل بإثارة الفوضى في سوريا بعد “الهزائم الاستراتيجية” في غزة ولبنان



طهران/ وكالات/

 قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، السبت، إن “المهزومين في غزة ولبنان يقودون اليوم الهجمات في سوريا”، في إشارة إلى إسرائيل.
ونقلت وكالة “تسنيم” للأنباء عن حسين سلامي قوله إنه بعد “الهزائم الاستراتيجية”، التي منيت بها إسرائيل في جبهتي غزة ولبنان، “شنت الجماعات التكفيرية الإرهابية، تحت قيادة وتوجيه المهزومين في ميادين القتال في غزة وجنوب لبنان، هجمات وحشية جديدة على سوريا في الأيام الماضية”.
وأضاف أن هذه الهجمات “واجهت ردودا من الجيش والقوات الشعبية في هذا البلد”.
وأشار إلى أن هذه الجرائم أودت بحياة “القائد الباسل والشجاع للحرس الثوري “كيومرث (هاشم) بورهاشمي (المعروف باسم الحاج هاشم)”.

وأبرز أن “الحاج هاشم” يعد كبير المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

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