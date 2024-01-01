  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الامم المتحدة: أسعار المواد الغذائية ارتفعت في غزة بنسبة تزيد عن 1000%

السبت 30 نوفمبر 2024 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامم المتحدة: أسعار المواد الغذائية ارتفعت في غزة بنسبة تزيد عن 1000%



غزة/سما/

قال برنامج الأغذية العالمي، إن أسعار المواد الغذائية الأساسية في قطاع غزة، ارتفعت بنسبة تزيد عن 1000 بالمئة مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

جاء ذلك في بيان يسلط الضوء على أزمة الجوع وخطر استمرار الأعمال العدائية والحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين في أنحاء غزة وخاصة شمالها.

وأكد الأغذية العالمي، أن أزمة الجوع تتفاقم في أنحاء قطاع غزة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وفي نفس البيان قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن العملية العسكرية الجارية في شمال قطاع غزة أدت إلى نزوح 130 ألف شخص على مدى الأسابيع السبعة الماضية.

الأكثر قراءة اليوم

ترمب للزعماء العرب: لديّ “خطة واقعية” لحلّ الصّراع بعيدًا عن “حل الدولتين”

جندي إسرائيلي يكشف المستور: دمرنا قطاع غزة بسلاح أمريكي ..

الناشطة السويسرية الفلسطينية " رشا أبو ريا" تقود حملة للافراج عن تمويل الاونروا..

الامين العام لحزب الله يعلن انتصار حزب الله على اسرائيل ويؤكد استمرار دعمه لفلسطين..

"رويترز": السعودية تخلت عن التوصل إلى معاهدة دفاعية مع أميركا مقابل التطبيع مع اسرائيل

"بن غفير" يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ويطالب بإنهاء وجود السلطة الفلسطينية

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين شمال غزة

الأخبار الرئيسية

سيناتور أميركي : ترامب يريد رؤية صفقة ووقف لإطلاق النار بغزة قبل توليه منصبه

وفدان من حركتي فتح وحماس في القاهرة لبحث آلية عمل اللجنة الادارية لغزة..

القناة 12: ”حزب الله” سيعود والجيش لن يبقى 60 يوماً في الجنوب وعودة المستوطنين في شهر فبراير

"رويترز": السعودية تخلت عن التوصل إلى معاهدة دفاعية مع أميركا مقابل التطبيع مع اسرائيل

421 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية