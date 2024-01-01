القناة 12: ”حزب الله” سيعود والجيش لن يبقى 60 يوماً في الجنوب وعودة المستوطنين في شهر فبراير

القدس المحتلة / سما/

قالت “القناة 12” الإسرائيلية إن “الجيش الإسرائيلي لن يبقى كل الـ60 يوماً المخطط لهم حتى الانسحاب الكامل من جنوب لبنان وهناك استعداد لانسحاب مبكر أكثر من أجل عدم الغرق في الوحل اللبناني”.

وأقرّ نائب قائد لواء “الناحل” الشمالي والعقيد في احتياط جيش الاحتلال الإسرائيلي، ياكير سيجيف، أنّ “حزب الله سيعود والبنى التحتية ستُعمر”، وذلك على الرغم من العدوان.

وبشأن الخسائر التي تكبّدها الاحتلال من جراء عمليات حزب الله، أكد محلّل الشؤون السياسية في “القناة 12” الإسرائيلية، امنون ابراموفيتش، أنّ نحو 240 ألف دونم احترق في الجليل، وهذه المساحة تشكّل 4 أضعاف مساحة “تل أبيب”.

على صعيد عودة المستوطنين إلى الشمال (شمالي فلسطين المحتلة)، والذين يعتبرون أنّ اتفاق وقف إطلاق النار والحكومة لم يحققوا لهم الأمان، أشارت القناة “12” إلى أنّ خطة إعادتهم تبدأ في 1 شباط/فبراير 2025.

ووضع الاحتلال المستوطنين أمام خيارين إمّا عودة فورية مع الحصول على منحة بقيمة 60 ألف شيكل كمعدل، وإمّا تنخفض هذه المنحة بقيمة 20% لم لا يعود فوراً، بما يوحي بضغطٍ على المستوطنين للعودة إلى المستوطنات التي شكّلت “خط مواجهةٍ” مع لبنان.

ونقلت القناة حجم الأضرار في مستوطنات الشمال، حيث هناك أكثر من 4000 وحدة استيطانية دمرت كلياً خلال الحرب، وأكثر من 500 وحدة استيطانية بحاجة لترميم كبير، إضافة إلى وحدات أخرى بحاجة إلى ترميم.

وفي سياقٍ متصلٍ، قال رئيس مجلس مستوطنة “مرغليوت”، إيتان دافيدي، “لا أشعر بالأمان بخصوص التسوية مع لبنان”، متسائلاً “كيف سيعود السكان إلى الشمال”؟

وأضاف، في حديث مع “القناة 12″، أنّه “لا يوجد طرقات ولا بنية تحتية في الشمال، وهناك مستوطنات كاملة لا يمكن دخولها لأنها مدمَّرة”.