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في يوم التضامن مع شعبنا: تظاهرات حاشدة في عدة مدن أميركية

السبت 30 نوفمبر 2024 10:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في يوم التضامن مع شعبنا: تظاهرات حاشدة في عدة مدن أميركية



وكالات / سما/

شهدت عدة مدن أميركية تظاهرات حاشدة، لمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.

وعبر النشطاء عن غضبهم من استمرار حرب الإبادة التي تقودها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، منذ اكتوبر/ تشرين الأول 2003، مستغلين يوم التسوق الأهم في الولايات المتحدة "Black Friday" للتظاهر داخل المجمعات، والمراكز التجارية، عبر رفع العلم الفلسطيني، واليافطات المنددة باستمرار الحرب، في الواجهات الداخلية لهذه المجمعات.

كما اعتصم العشرات من النشطاء أمام المحال التجارية الشهيرة أمثال "Macy's" و "Best Buy"، لمحاولة حث المتسوقين على مقاطعة الشركات الأميركية للضغط على ادارة الرئيس جو بايدن بوقف الحرب في غزة، حيث تمكنوا من اغلاق عدد من مراكز التسوق في بوسطن، ودالاس، ونيويورك.

في الوقت ذاته، تمكن النشطاء يوم أمس الأول من تعطيل "الكرنفال السنوي" في نيويورك، لمناسبة عيد الشكر، عبر قطع الطريق امام المشاركين في المسيرة الاحتفالية، للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وايصال رسائل تكشف معاناة الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال.

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