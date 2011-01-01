فصائل عراقية تتهم إسرائيل بتحريك الجماعات الإرهابية في سوريا وتتوعد بالعمل ضدها

بغداد/ وكالات/

اتهم فصيلا “النجباء” و”كتائب سيد الشهداء” العراقيان، اليوم الجمعة، إسرائيل بتحريك الجماعات الإرهابية في سوريا، وتوعدا بالعمل ضد هذه الجماعات.

وقال المعاون العسكري لحركة “النجباء” عبد القادر الكربلائي في حسابه على منصة “إكس” إن “عودة التنظيمات الإرهابية الوهابية للعبث وتهديد الأبرياء والمقدسات في سوريا بإيعاز وأوامر صهيونية بعدما فشل مشروع نتنياهو في جبهة لبنان، يعني عودة المقاومة الإسلامية لسحق هذه الشراذم والميدان خير شاهد ودليل.. وإن عادوا عدنا”.

بدوره كتب الأمين العام لـ “كتائب سيد الشهداء” أبو آلاء الولائي على منصة “إكس”: “ما يحصل من تحريك للجماعات الارهابية في سوريا ومحاولات لإثارة الفتن في اليمن، يجري بأوامر وإشراف ودعم مباشر من الكيان الصهيوني البغيض، بقصد استنزاف بلدان محور المقاومة من الداخل، بعدما عجز هذا الكيان المتهالك عن الوقوف بوجه جبهات الإسناد فيها”.

وتابع الولائي “يجب توخي الحذر من محاولات مشابهة لتوسعة رقعة تلك الاحداث، والعمل بكل الوسائل لتجفيف منابع نشوئها”.

ويوم أمس الخميس، ذكرت وزارة الدفاع السورية أن الجيش دخل يوم الأربعاء الماضي، في معركة مع الإرهابيين الذين هاجموا محافظتي حلب وإدلب، في خرق لاتفاق خفض التصعيد، حيث هاجمت مجموعات تابعة لتنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي، على جبهة واسعة في محافظتي حلب وإدلب، قرى وبلدات ومواقع عسكرية.

وبحسب الإدارة العسكرية للإقليم، فقد رد الجيش على الهجوم، وتكبد الإرهابيون خسائر في القوة البشرية والعتاد.

كما أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، “القضاء” على عدة مجموعات تابعة لـ”هيئة تحرير الشام” تنكروا في زي الجيش الرسمي غرب مدينة حلب.

ويدور النزاع المسلح في سوريا منذ عام 2011، حيث تواصل مجموعات متفرقة من الإرهابيين نشاطها في المناطق الصحراوية في شمال وشمال شرق سوريا بعد أن حرر الجيش معظم أنحاء البلاد.

ويقوم الإرهابيون بشكل دوري بشن غارات على المركبات المدنية والعسكرية على الطرق السريعة وترويع سكان القرى النائية، فيما يواصل الجيش السوري عملياته المستهدفة النشطة للقضاء على الجماعات المسلحة المتبقية.