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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 30 نوفمبر 2024 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على غزة الى 44363 شهداء، و105070 مصابا، منذ بدء حرب الابادة على شعبنا في السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس المصري: القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولوياتنا

مقرر أممي يؤكد ضرورة التزام الدول بتنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو

شهيد من عينابوس وإصابة 9 اسرائيليين بينهم جنود بعملية إطلاق نار شمال سلفيت

الرئاسة تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية في ظل استمرار المجازر التي يرتكبها الاحتلال

بمشاركة الوزير عساف: انطلاق فعاليات مهرجان الأردن للإعلام العربي الخامس

"الأونروا": غزة تشهد أشد قصف استهدف مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية

غوتيريش: غزة أصبحت بحالة خراب والأزمة الانسانية تزداد سوءاً

"الأيام":

129 شهيدا.. مجازر مروعة في بيت لاهيا وإحكام عزل شمال القطاع عن محيطه

الرئاسة تطالب باجتماع طارئ لمجلس "الجامعة" لبحث مجازر الاحتلال بغزة

الدفاع المدني: نحو 100 شهيد خلال 24 ساعة شمال القطاع

إصابة 9 إسرائيليين بينهم جنود وحالات خطيرة إثر عملية إطلاق نار قرب سلفيت واستشهاد المنفذ

الأمم المتحدة: الفوضى تعم قطاع غزة

إصابات خلال عمليات اقتحام والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

"الأونروا": قطاع غزة يشهد أشد قصف منذ الحرب العالمية الثانية

القدس:

الموت جوعاً واختناقاً في طوابير الخبز

عشرات الشهداء من عائلتي البابا وأحمد

الرئاسة تطالب باجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث المجازر في غزة

"الأونروا": غزة تشهد أشد قصف للمدنيين منذ الحرب العالمية الثانية

الاحتلال يخطر بهدم منزلين في طولكرم

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