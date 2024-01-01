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العراق : نشر 3 ألوية من الجيش والحشد الشعبي على الحدود مع سوريا

السبت 30 نوفمبر 2024 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق : نشر 3 ألوية من الجيش والحشد الشعبي على الحدود مع سوريا



بغداد/ وكالات/

 أفادت مصادر أمنية عراقية بنشر 3 ألوية من الجيش العراقي ولواءين من الحشد الشعبي على الحدود مع سوريا.

في خطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الإقليمي لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.

وهذا التحرك يأتي بعد تصريحات وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي، الذي أكد جاهزية القوات المسلحة لحماية الحدود العراقية من أي خطر. في سياق مواز، تزايدت التحذيرات من النشاط الإرهابي في شمال غربي سوريا، ما دفع الحكومة العراقية إلى رفع مستوى الاستعداد العسكري. في الوقت ذاته، شهدت محافظة حلب السورية تصعيدًا عسكريًا، حيث اجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، عددًا من القرى والبلدات، مستغلّة الفراغ الأمني الذي خلفته قلة الوجود العسكري المدعوم من إيران في المنطقة.

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