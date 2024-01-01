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طقس فلسطين : درجات الحرارة أدنى من معدلها بقليل

السبت 30 نوفمبر 2024 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : درجات الحرارة أدنى من معدلها بقليل



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، وباردا نسبيا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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