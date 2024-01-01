421 يوما للحرب على فلسطين..عشرات الشهداء والجرحى في قطاع غزة

غزة /سما/

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٢١ من الحرب مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي ٣ مجازر خلال ال٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٣٣ شهيدا و ١٣٧ مصاب.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٤٣٦٣ شهيد و ١٠٥٠٧٠ اصابة من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ م.

غزة والشمال

وواصل جيش الاحتلال ارتكاب المجازر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وحسب الدفاع المدني فأن اكثر من سبعين مواطنا ارتقوا في قصف منزلين ببيت لاهيا لعائلة البابا وبها ١٨ مواطن ومنزل لعائلة احمد وتضم خمسين مواطنا .

واكد الدفاع المدني عدم قدرته على الوصول للأماكن في البلدة

منذ بداية العملية البرية اكتوبر الماضي.

وفجر اليوم واصل جيش الاحتلال تفجير المنازل في البلدة وقصف ايضا محيط المشفى الأندونيسي بجباليا.

وارتقى عشرة شهداء وعدد من الإصابات جراء إستهداف شقة سكنية لعائلة عكاشة و وادي في منطقة ابو إسكندر بحي الشيخ رضوان، عُرف منهم:عبدالناصر أحمد عكاشة 60 عامً وزوجته خديجة عكاشة 58 عامًا وابناءهم ميرفت 30 عامًا، حسام 17 عامًا ، عفاف 12 عامًا.

وفي مجزرة عائلة كحيل، مُسحت العائلة من السجل المدني، عماد كحيل، الأب وزوجته وبناته الخمس في قصف على منزلهم بحي الرمال بشارع الشهداء بمدينة غزة.

ويواصل الدفاع المدني البحث عن خمسة مفقودين آخرين على الأقل بينهم شقيقة عماد وأبناء أخيه.

وسط قطاع غزة

واستشهد خمسة مواطنين بقصف منزل في المخيم الجديد بالنصيرات .

وكان المواطنون انتشلوا خلال ال٢٤ ساعة الماضية جثامين ١٨ مواطن ارتقوا خلال العملية العسكرية شمال المخيم الجديد بعد تراجع الدبابات.

ونفذ طيران الاحتلال غارتين استهدفتان شرقي قرية المصدر وسط قطاع غزة.

جنوب قطاع غزة

واستشهدت الطفلة غزل الوليد أبو الحسن متأثرة بإصابتها في قصف جنوب القطاع قبل ايام، لتلتحق بوالديها وشقيقها وشقيقتها.

ونسف جيش الاحتلال مربعات سكنية جديدة شمال غرب مدينة رفح فيما امتدّت عمليات النسف ايضا وسط وشرق المدينة.