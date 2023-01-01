70 شهيدا في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا

غزة / سما/

قالت مصادر طبية إن نحو 70 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في مجزرتين منفصلتين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما ذكرت مصادر طبية أن 5 شهداء ومصابون سقطوا في غارة إسرائيلية على فلسطينيين كانوا يبحثون عن الحطب والماء في بيت لاهيا.

من جهتها أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 44363 شهيدا و105070 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.