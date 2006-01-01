الامين العام لحزب الله يعلن انتصار حزب الله على اسرائيل ويؤكد استمرار دعمه لفلسطين..

القدس المحتلة/سما/

اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن الحزب حقق “انتصارا كبيرا” في مواجهة اسرائيل، وذلك في كلمة ألقاها الجمعة هي الأولى له بعد سريان وقف إطلاق النار بين الطرفين هذا الأسبوع.

وقال قاسم “قررت أن أعلن كنتيجة (…)بشكل رسمي وواضح أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي حصل في تموز/يوليو 2006″، في إشارة الى الحرب الأخيرة بين الجانبين. أضاف “انتصرنا لأننا منعنا العدو من تدمير حزب الله، انتصرنا لأننا منعناه من إنهاء المقاومة أو إضعافها إلى درجة لا تسطيع معه أن تتحرك”.

قال أمين عام “حزب الله” اللبناني نعيم قاسم في كلمة يوم الجمعة، إن الحزب يعيش حالة من الانتصار والتوفيق الإلهي.

وقال نعيم قاسم موجها الكلام لعناصر حزب الله في أول خطاب بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل: “صبرتم وجاهدتم وانتقلتم من مكان إلى آخر وأبناؤكم قاتلوا في الوديان وعملوا كل جهدهم لمواجهة العدو”.

وأضاف الأمين العام لحزب الله “عندما أطلقنا جبهة المساندة كررنا أننا لا نريد الحرب ولكننا جاهزون لها إذا فرضها العدو الإسرائيلي”، مؤكدا “لن نتوقف عن دعم فلسطين بكل الطرق والوسائل”.

وأفاد بأن الجيش الإسرائيلي توقع أن ينجز أهدافه خلال وقت قصير بعد ضرب منظومة القيادة والإمكانات الموجودة لدينا.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه نفذ غارة جوية ضد منشأة تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان وهي الأولى منذ بدء الهدنة بين الطرفين، كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرب شرسة على لبنان إذا انتهك حزب الله الهدنة.

من جانبه، اتهم الجيش اللبناني الذي بدأ بنشر قوات وعربات مدرعة في جنوب البلاد، إسرائيل بانتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.