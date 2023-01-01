الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا: 10 شهداء وعدد من الجرحى

غزة / سما/

ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مجزرة جديدة في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل وإصابة آخرين.

وأفاد مراسل "وفا" بأن الاحتلال قصف منزل المواطن رزق البابا الذي يؤوي نازحين في شارع المنشية في بلدة بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وعندما حاول مواطنون آخرون انتشال جثامين الشهداء ونقل الجرحى إلى المستشفى باستخدام عربة تجرها دابة، استهدفهم الاحتلال بالقصف، ما رفع عدد الشهداء إلى 10 على الأقل.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي متواصل على المنطقة والاحتلال يستهدف كل ما يتحرك في المكان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.