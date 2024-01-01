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مسؤول أممي: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة

الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسؤول أممي: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة



جنيف/ سما/

قال ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي، إن الأمم المتحدة لا تستطيع إيصال أي مساعدات إنسانية إلى شمال غزة "بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أو رفض مرور قوافل المساعدات".

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأشار سونغاي إلى وجود خطر الجوع والمرض والموت في قطاع غزة، وأن الفلسطينيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

وقال: "لا تستطيع الأمم المتحدة إيصال أية مساعدات إنسانية إلى شمال غزة، حيث يعتقد أن حوالي 70 ألف شخص ما زالوا هناك، بسبب قيام السلطات الإسرائيلية بمنع أو رفض مرور قوافل المساعدات الإنسانية بصورة متكررة".

وشدد على وجود حاجة شديدة للمساعدات الإنسانية، وضرورة أن تسمح إسرائيل بدخول هذه المساعدات.

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