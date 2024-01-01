القسام تعلن مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار شمال الضفة

رام الله / سما/

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على حافلة للمستوطنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت الكتائب في بيان لها، "أن أحد المجاهدين نفذ العملية داخل حافلة كانت تقل عددا من الجنود والمستوطنين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، بينهم 3 حالات حرجة".

ووفقا للكتائب، فقد استشهد منفذ العملية سامر محمد أحمد حسين (46 عاما) من قرية عينبوس جنوب نابلس.

وأكدت الكتائب "أن العملية تأتي في إطار الرد على القرارات العدوانية التي تتخذها الحكومة الصهيونية تجاه الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن ثمن هذه القرارات سيكون "دما مسفوكا من أجساد الجنود والمستوطنين في كل محافظات الضفة".

وأكدت الكتائب في بيانها على استمرار العمليات العسكرية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني.

وأصيب تسعة مستوطنين، ظهر الجمعة، في عملية إطلاق نار تجاه حافلة قرب مستوطنة "أريئيل" شمال سلفيت بشمال الضفة الغربية، واستشهد منفذ العملية برصاص الجنود الإسرائيلين.