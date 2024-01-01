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تفاصيل جديدة.. الكشف عن هوية منفذ عملية إطلاق النار شمال الضفة

الجمعة 29 نوفمبر 2024 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل جديدة.. الكشف عن هوية منفذ عملية إطلاق النار شمال الضفة



القدس المحتلة / سما/

أبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، عصر الجمعة، وزارة الصحة باستشهاد سامر محمد أحمد حسين (46 عاما) برصاص الاحتلال قرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن الشهيد إمام مسجد وأب لخمسة أطفال.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، أنه أطلق النار على فلسطيني، مما أدى إلى استشهاده، بعد أن نفذ عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة "أريئيل" شمال سلفيت، أدت إلى إصابة تسعة مستوطنين ثلاثة منهم بجروح خطيرة.

وبيّن التحيق الأولي للجيش الإسرائيلي أن المنفذ وصل على الأرجح من جهة نابلس عبر طريق 505، ومر عبر مفترق تفوح واتجه غربا.

وعندما وصل إلى مفترق "جيت أبشر"، أوقف سيارته على بعد حوالي 150 مترا من الحافلة وأطلق النار عليها.

وتمكن جنود الاحتلال المتواجدون في نقطة عسكرية ثابتة، من رصد المنفذ وأطلقوا النار عليه.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي، إن المنفذ كان أسيرا سابقا في السجون الإسرائيلية.

وأضاف، بأنه لم تكن هناك إنذارات محددة حول هجوم قريب، مشيرا إلى أن الأمن الإسرائيلي يحقق فيما إذا كان المنفذ عضوا في خلية.

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