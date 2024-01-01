"هاليفي" ينتقد وزير جيش الاحتلال كاتس ويلمح إلى عزمه الاستقالة من منصبه..

القدس المحتلة/سما/

ألمح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، في رسالة وجهها إلى ضباط الجيش اليوم، الجمعة، إلى أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بعد انتهاء التحقيقات في إخفاقات 7 أكتوبر ومجرى الحرب على غزة ولبنان.

وكتب هاليفي في رسالته أنه "بسبب النتائج والقتلى الكثيرين (بين الجنود، في نهاية التحقيقات سنتخذ قرارات شخصية ونطبق المسؤولية على الضباط، مني ونازلا. وليس لدي أي نية لتجاوز قرارات شخصية عندما تتضح الصورة أمامنا".

ووجه انتقادا مبطنا إلى وزير الجيش الجديد يسرائيل كاتس، في أعقاب تجميد الأخير قرارا اتخذه هاليفي، الأسبوع الحالي، بترقية ضابطين إلى حين اتضاح علاقتهما بإخفاق 7 أكتوبر وأدائهما خلال الحرب.

وكتب هاليفي في الرسالة أن "تعيين ضباط في مناصب ليس امتيازا، وإنما واجب قيادي وعملياتي. والجيش الإسرائيلي ل يمكنه أن يسمح لنفسه بالجمود".

وأفادت التقارير أن كاتس رفض الموافقة على الاسمين في انتظار فحص علاقتهما بأحداث 7 أكتوبر. ووافق على بقية التعيينات التي شملت نحو 40 اسمًا.

وأعلن يوم الجمعة الماضي، عن أوسع تدوير مناصب في الجيش منذ بداية الحرب. وفي هذا الإطار قرر ترقية ضابط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد وتعيينه قائدا للوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية، وتعيين الضابط برتبة عقيد، أفراييم أفني، قائدا للواء المظليين.

وأعلن كاتس، يوم الأحد الماضي، من خلال وسائل الإعلام عن تجميد ترقية الضابطين من دون إبلاغ هاليفي الذي علم بالقرار من وسائل الإعلام.

حول ذلك، كتب هاليفي في رسالته، أنه "بصفتي رئيسا لهيئة الأركان العامة، أنا الذي بصف لكم التعقيدات في المهمات، والذي يرسلكم إلى ميدان القتال. ومسؤوليتي وواجبي هو الاهتمام بأن يستمر الجيش الإسرائيلي بالانتصار، وإثر ذلك تعيينكم وتطويركم للمناصب التالية".