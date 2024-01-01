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إيلون ماسك في قرار مفاجئ : اخفاء التفاعلات على المنشورات بـ إكس

الجمعة 29 نوفمبر 2024 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيلون ماسك في قرار مفاجئ : اخفاء التفاعلات على المنشورات بـ إكس



سما / وكالات /

فاجأ إيلون ماسك وشبكته إكس المستخدمين بقرار يحمل تغييراً جذرياً لتجربتهم مع الشبكة، وهو إمكانية إخفاء جميع أزرار التفاعل وأرقام التفاعلات على منشورات المنصة داخل التطبيق، إلى جانب إمكانية التفاعل مع المنشورات عبر إيماءات اليد على شاشة الهواتف الذكية.

وقال ماري لي، أحد المطورين بالمنصة، إن الميزة الجديدة ستجعل المستخدم قادراً على إخفاء أزرار الإعجاب وإعادة النشر والمشاركة وأرقامها من المنشورات، في منشور على إكس.

وعلّق ماسك على القرار وقال إن "إخفاء أرقام التفاعل يقدم تصميماً أكثر بساطة للمنصة"، على الرغم من أن الملياردير الأمريكي منذ استحواذه على إكس، تويتر سابقًا، اتخذ العديد من الإجراءات التي جعلت تصميم المنصة أكثر صخباً ويعرض تفاصيل عديدة، تشتت تجربة المستخدم أحياناً.

ومنذ استحواذه على تويتر، أصبحت جميع المنشورات تظهر أسفلها أرقام مشاهدات المستخدمين، من منشورات نصية أو فيديوهات أو صور، إلى جانب تكثيف مساحات عرض الإعلانات على إكس، إلى جانب التلاعب بألوان بعض عناصر واجهة الاستخدام.

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