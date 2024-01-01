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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 29 نوفمبر 2024 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما/

 أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، في عناوينها، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة الى 44330، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 104933، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة

- الرئيس يتقبل أوراق اعتماد رؤساء مكاتب تمثيل اليابان وهنغاريا وفنلندا وسفير تركيا لدى فلسطين وقنصلها العام في القدس

- كلب ضال يجرح 12 طفلا ومواطنا في عانين

- سلطة النقد: إسرائيل وافقت على تمديد كتب الحصانة لمدة سنة

- «الأونروا»: ظروف البقاء على قيد الحياة تتضاءل لعشرات الآلاف شمال غزة

- إصابات واعتقالات وهدم واعتداءات على مزارعين في الضفة

- وزير الإسكان الإسرائيلي: الاستيطان في غزة هو الرد على 7 أكتوبر و«لاهاي”

- مفوضية الاتحاد الأوروبي: جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال الصادرين بحق نتنياهو وغالانت

- الأردن وقبرص واليونان تؤكد ضرورة وقف العدوان

- الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بخرق اتفاق وقف النار ويبدأ تعزيز انتشاره في الجنوب

الأيام:

- 50 شهيدا.. غارات مكثفة على مخيم النصيرات.. نسف مربعات سكنية وتجريف وهدم في رفح وجباليا

- "الكابينيت" يمدد لسنة تعامل البنوك الاسرائيلية مع نظيرتها الفلسطينية

- صحيفة: نتنياهو غير مهتم بتقديم تنازلات بشأن غزة قبل قدوم ترامب

- إصابات خلال اقتحامات وهدم منشآت زراعية.. مستوطنون يعتدون على مزارعي قرية سالم

- تقرير: اسرائيل تحجب مشاهد الدمار بالشمال وتتكتم على حجم الخسائر

- لبنان: خروقات اسرائيلية عديدة في ثاني أيام اتفاق وقف إطلاق النار

القدس:

- عشرات الشهداء بغارات على النصيرات

- إسرائيل تمدد الحصانة لبنوكها التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية لمدة عام

- اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

- إصابة شاب في ترمسعيا وإطلاق النار على مركبة في المغير.. المستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون

- نتنياهو: قد أوافق على وقف نار بغزة وليس إنهاء الحرب

- الأردن وقبرص واليونان تؤكد رفض دعوات الضم والتهجير

- الاتحاد الأوروبي: جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمري الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

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